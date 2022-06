Glashaus mit atemberaubender Aussicht

Wie erwartet, sind auch die Badezimmer schlicht, elegant und up to date. Jedes der vier Bäder ist mit weißem Corian, einem besonders widerstandsfähigem Mineralwerkstoff, ausgekleidet. Dazu gesellen sich Marmorboden, verglaste Schränke und gläserne Duschen. So wird der Raum vergrößert und es herrscht ein lufitg-leichtes Flair.