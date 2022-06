homify 360°: Glashaus eines Architekten in Dielsdorf

Das Haus baut sich wie ein Spirale auf. Die Raumvolumen fließen logisch ineinander, ergeben sich schlüssig und folgen den natürlichen Arbeits- und Wohnabläufen. Auf Türen konnte aufgrund der folgerichtigen Gliederung verzichtet werden.

In der Küche leuchtet das Neonpink in der schlichten Kulisse und feiert ihren gebührenden Auftritt. So extravagant das Haus auch von außen wirken mag, so nimmt es sich im Innenraum nahezu schüchtern zurück und versteckt sich hinter den knalligen Einbauten.