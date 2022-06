Moderne Kinderzimmer für coole Kids

Kinder lieben bunte Farben und auch wenn der Trend im Kinderzimmer hin geht zu neutralen und dezenten Tönen, sollten ein paar fröhliche Farbkleckse nicht fehlen. In weiß gehaltenen Räumen bietet es sich an, in der Lieblingsfarbe der Kids heitere Akzente zu setzen, zum Beispiel in Form von Textilien und Accessoires, aber auch, indem man kleine Wandflächen oder Nischen farblich hervorhebt und in Szene setzt, wie es die Innenarchitekten von A+A hier gemacht haben.