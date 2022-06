Ein paradiesisches Landhaus

Auf der Vorderseite präsentiert sich das Haus introvertierter, klassischer und geschlossener und bewahrt so die Privatsphäre der Bewohner zur Straße hin. Der Baukörper vereint in sich sowohl traditionelle Landhauselemente als auch Details der modernen Architektur und passt sich der üppigen Vegetation der Umgebung perfekt an.