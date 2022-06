Villa am Meer

Viele von uns träumen vom Haus am Meer, ganz egal, ob es nun am Karibikstrand steht oder an der Nordsee. Wir hätten heute den Atlantik zu bieten, zusammen mit einer wirklich außergewöhnlichen Villa. Das Haus stammt aus der Feder unserer britischen Experten von The Bazeley Partnership und wurde bereits mit mehreren Architekturpreisen ausgezeichnet. Kein Wunder, beeindruckt es doch nicht nur mit seiner fantastischen Lage direkt am Meer und grandiosen Ausblicken über die malerische Umgebung, sondern auch mit einer einzigartigen Architektur, raffinierten Designideen und jeder Menge Luxus. Die eindrucksvollen Fotos des Projekts stammen von Perfect Stays Ltd.