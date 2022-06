Je oller, je doller: Vintage Möbel sind derzeit heiß begehrt, denn alles, was aus längst vergangenen Dekaden stammt, ist heute angesagter denn je. Aber was versteht man eigentlich genau unter Vintage? Eigentlich handelt es sich dabei um gebrauchte Möbelstücke, die in den 20er bis 70er Jahren des 20. Jahrhunderts hergestellt wurden. Viele Leute zählen allerdings inzwischen auch schon Teile aus den 80er Jahren dazu. Typisch für Vintage Möbel ist die Tatsache, dass sie nicht nur bereits gebraucht sind, sondern auch so aussehen. Auch wenn sie restauriert oder aufgearbeitet wurden, ist es durchaus gewünscht, dass man ihnen ihr Alter ansieht. Verblichene Farben, abgesplitterter Lack, angelaufene und abgegriffene Oberflächen, kleine Macken und Kratzer zeugen von Authentizität. Inzwischen ist Vintage so beliebt, dass genau dieser Effekt in Massenproduktion künstlich herbeigeführt wird. Viele Hersteller trimmen ihre Möbel auf alt oder verpassen ihnen einen nostalgisch angehauchten Look. Dabei handelt es sich dann streng genommen nicht um echte Vintage Stücke, sondern um neu produzierte Produkte im Retro- oder Used-Look.