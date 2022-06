Kleines Wohnhaus mit großer Rückseite

Natürliche Farben dominieren das Wohnzimmer. Der dunkle Vollholzboden aus kerngeräucherter Eiche erstreckt sich über das gesamte Geschoss und wurde im Schiffsverband verlegt. Aufgegriffen wird der Holzton in den Fensterrahmen und in der Bank, die eine zusätzliche Sitzfläche darstellt. Die Möblierung ahmt das Farbschema nach und nimmt sich in der schlichten Formensprache zurück.