Wie wird mein Garten schön und pflegeleicht?

Inwieweit ihr in eurem Garten in die Natur eingreifen möchtet, bleibt selbstverständlich euch überlassen. Sofern ihr jedoch ein Bild der klaren Linien verfolgt, solltet ihr euch mit der Tatsache anfreunden, dass ihr –vor allem im Sommer- mindestens alle zwei bis drei Monate den Rasen mähen solltet. Auch das Nachschneiden der Büsche, das am besten vor Wintereinbruch geschehen sollte, müsst ihr fest in euren Gartenpflegeplan integrieren. Hobby- und Profigärtner sind sich weitestgehend einig darüber, dass nahezu nichts trostloser wirkt, als ein ungepflegter Garten, der grundlegend viel Potenzial beinhaltet. Generell gilt hier, dass eine Vielzahl an unterschiedlichen Pflanzen, die Anlage eines Teichs und andere „Accessoires“ selbstverständlich ein höheres Maß an Pflege erfordern als eine schlichte Rasenfläche. Seid euch bei der Gestaltung eurer Grünfläche daher bewusst darüber, dass ihr euren Garten nicht nur kreieren, sondern auch instand halten könnt und unterschätzt auf keinen Fall den zeitlichen Aufwand! Wir ihr das Beste aus eurem Garten heraus holt, lest ihr hier!