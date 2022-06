Vom Kinderzimmer zum Jugendzimmer

Genauso wie aus kleinen Kindern irgendwann launische Jugendliche werden, mutiert das fröhlich bunte Kinderzimmer früher oder später zur Teenagerbude. Wo sich eben noch Puppenhäuser, Stofftiere und Malsachen stapelten, hängen jetzt Popstarposter an der Wand und die Musik ist immer ein paar Dezibel zu laut. Natürlich fühlen sich Kids in der Pubertät nicht mehr so richtig wohl zwischen all den Relikten aus der Kindheit, aber in vielen Familien steht eine Rundum-Neugestaltung des Zimmers samt komplett neuer Möbel nicht zur Debatte. Wir zeigen, wie man zusammen mit dem Nachwuchs ein cooles Jugendzimmer gestalten und dabei bereits vorhandene Möbel und Accessoires mit einbauen kann.