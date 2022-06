Abgenutzte Wohnung erhält stilvolles Gewand

Kaum mehr vorstellbar und auch wahrlich lange her, aber es gab eine Zeit, in der Fliesen mit Blumenmuster in der Küche höchst modern waren. Allerdings sind diese Zeiten vorbei und die Mode hat sich geändert. Mit ihren tannengrünen Fronten hatte die alte Kücheneinrichtung zwar einiges an Retro-Charme, wirklich zeitgemäß war sie aber nicht mehr. Die veralteten Elektrogeräte und der unruhig wirkende Fußboden mussten dringend ausgetauscht werden.