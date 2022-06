Dekorative Ideen für Gipswände

Zugegeben, etwas über Gipswände zu lesen, klingt erst einmal nicht sonderlich spannend. Allein das Wort klingt ziemlich trocken, wie es auch der eigentliche Zustand ist. Dabei ist das Material an sich überaus spannend, nützlich, vielseitig einsetzbar und dient darüberhinaus gestalterischen Zwecken. So wird das zumeist farblose oder weiße Mineral in der bildenden Kunst häufig bei der Erstellung von Skulpturen eingesetzt, in der Medizin für Gipsverbände und auch die aus der Schulzeit in Erinnerung gebliebene Tafelkreide besteht aus Gips. Als Baustoff wird es vorrangig für den Innenausbau verwendet und wie genau das in der Umsetzung aussieht, zeigen euch die folgenden tollen Gestaltungsideen.