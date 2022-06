Verjüngungskur für eine Altbauwohnung

Dieses Foto entstand während der Renovierungsarbeiten und zeigt, dass an der Altbauwohnung einiges getan werden musste, um sie den Vorstellungen des neuen Besitzers und den heutigen Ansprüchen an modernes Wohnen anzupassen. So mussten beispielsweise Boden, Decke und Wände erneuert sowie Kable und Rohre neu verlegt werden.