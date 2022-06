Welche Fliesen eignen sich fürs Bad?

Fliesen in Holzoptik sind von echten Holzmöbeln mittlerweile fast nicht mehr zu unterscheiden. Egal ob man tatsächlich eine Hütte im Wald besitzt oder einfach nur einen rustikalen Stil genießen will – Holz im Badezimmer kann dem Raum einen gewissen Reiz verleihen. Mit der richtigen Auswahl an Armaturen, der Wandgestaltung und den Accessoires, kann man ein natürlich aussehendes Bad haben und trotzdem alle modernen Annehmlichkeiten genießen. Gerade Fliesen in Holzoptik zählen zu den momentan modernen Badideen und bringen den attraktiven Look von Holz und die Eigenschaften von Keramikfliesen zusammen. Vor allem in einem so feuchten Bereich wie dem Bad sind sie sehr von Vorteil, da sie leicht zu pflegen sind.

Keramik-Fliesen, die wie Holz aussehen, können Farbe und Maserung einer Reihe von verschiedenen Holzarten imitieren. Dabei reicht die Palette von hellen Hölzern wie Eiche oder Ahorn bis hin zu dunklen Holzarten wie Mahagoni oder Nussbaum. Die Fliesen sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Viele haben die typisch quadratische Form der Standard-Fliesen, es gibt jedoch auch längere, dünnere Formen, die so das Aussehen einer Holzplanke imitieren und dadurch einen noch realistischeren Look entstehen lassen. Der Fugenmörtel, den an für Fliesen in Holzoptik verwendet, sollte mit der Farbe der Fliesen abgestimmt werden.