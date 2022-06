Ist ein Fertighaus aus Holz das Richtige für mich?

Die eindeutigen Vorteile eines Fertighauses liegen in der Bauzeit sowie in den Kosten. Ein Fertighaus kann schon innerhalb von drei Tagen komplett Bezug fertig stehen, einschließlich des gedeckten Dachs sowie eingebauter Türen und Fenster. Durch diesen schnellen Aufbau des Hauses können auch deutlich Kosten eingespart werden. Wo ein Hausbau mehrere Monate dauern kann und man Handwerker auch länger bezahlen muss, fallen die Kosten bei einem Aufbau in wenigen Tagen um einiges geringer aus. Wer auf sein Geld schauen muss, der kann beispielsweise ein sogenanntes Ausbauhaus erwerben und so durch Eigenleistungen die Kosten drücken. Hier sind verschiedene Varianten denkbar: Zum einen kann die Firma lediglich die Hülle des Gebäudes aufstellen und der Kunde kümmert sich um den Rest selbst, was Bau und Finanzierungskosten spart. Dabei sollte er sich sicher sein, dass der gesamte Innenausbau, Installation der sanitären Anlagen, Estricharbeiten, Wärmedämmung, Stromversorgung und Dachdeckerarbeiten selbst zu organisieren und durchzuführen sind. Zum anderen kann der Käufer das Haus mit einem bezugsfertigen Erdgeschoss und einem Dachgeschoss, das zum Ausbau vorgesehen ist, erwerben. Auch diese Variante ist günstiger als der Kauf eines komplett bezugsfertigen Hauses. Außerdem kann der Käufer hier sein Haus zeitnah beziehen und den weiteren Ausbau nach und nach angehen – je nachdem was Zeit und Geldmittel gerade zulassen.

Zudem ist ein Fertighaus von Vorteil, wenn man sich über die Gestaltungsmöglichkeiten des Hausbaus ohnehin nicht allzu viele Gedanken machen will. Ein weiterer Vorteil kann für umweltbewusste Käufer auch die Ökobilanz eines Fertighauses sein. Das Baumaterial Holz wächst immer nach, ist CO2-neutral und nach Ende der Nutzungsdauer sogar wiederverwendbar. Fertighäuser sind zudem in jeder Effizienzhaus-Klasse erhältlich, für die es Fördermittel der staatlichen Bankengruppe KfW gibt, was eine Finanzierung erheblich erleichtern kann.