Pro oder Contra Fertighaus? 8 Argumente, die ihr euch anschauen solltet

Hat man sich für ein Fertighaus entschieden, steht man vor weiteren Entscheidungen. Um das richtige Unternehmen zu finden, sollten bei den verschiedenen Fertighausherstellern alle benötigten Informationen zur Herstellung sowie zur Qualität der angebotenen Fertighäuser eingeholt werden. Hat man sich dann für den gewünschten Anbieter entschieden, kann aus einer breiten Palette von Hausmodellen das individuelle Traumhaus gefunden werden.

Je nach Unternehmen hat der Käufer die Wahl, das Haus entweder schlussfertig zu kaufen oder einige Arbeiten am Haus selbst zu übernehmen und so einen geringeren Kaufpreis zu erzielen. Nicht jeder will nämlich ein Fertighaus schlussfertig kaufen. Bringt man handwerkliches Geschick mit und legt selbst Hand an, kann man zudem noch weitere Kosten sparen. Je nach Budgetvorstellungen, der persönlichen Eigenleistung und den persönlichen Fähigkeiten entscheidet der Käufer selbst, wie umfangreich er sich am Bau seines Hauses beteiligen will.