Die magische Dreierkombination für stilvolles Einrichten

Was braucht man eigentlich, um ein Zuhause schön einzurichten? Dass ein gutes Stilgefühl und wenige, ausgewählte Farben und Materialien völlig ausreichend sind, beweist das Projekt der IK-Architects, das wir euch in diesem Artikel vorstellen. Den ukrainischen Experten gelang es, helle Backsteinwände, dunkles Holz und die Farbe Rot in einem Apartment auf einzigartige und imposante Weise miteinander zu verbinden. Wie man mit dieser ungewöhnlicher Dreierkombination spannende Akzente setzen kann, erfahrt ihr in unserem kleinen Rundgang durch die Wohnräume.