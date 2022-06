Wie kann ich meinen Eingangsbereich verschönern?

Ein abwischbarer Fußbodenbelag wie Fliesen, Laminat oder Parkett ist ein Muss in jedem Eingangsbereich. Dreckige und nasse Schuhe hinterlassen schnell Spuren, die so einfach weggewischt werden können. Auch die Farbe des Fußbodens sollte bewusst ausgewählt werden. Dunkle Fußböden wirken zwar meist sauberer als helle Varianten und lassen dem einen oder anderen Krümel unsichtbar erscheinen, doch können in kleinen Räumen schnell düster wirken. Helle Fliesen und helles Holz lassen einen Raum größer erscheinen, was bei Eingangsbereichen und Fluren von großem Vorteil sein kann. Teppichboden und Zierteppiche sollten vermieden werden, da sie schnell schmutzig werden. Das Beispiel zeigt einen Eingangsbereich mit dunklem Laminatboden, der bis in den Wohn- und Treppenbereich zieht. Eine durchdachte Fußbodengestaltung wie diese, wirkt sehr ruhig auf das Auge und zieht einen roten Faden durch das Wohnkonzept. Natürlich kann diese Gestaltungsidee auch mit andersfarbigen Fußbodenbelägen und Fliesen umgesetzt werden. Räume, wie das Gästebad, das Arbeitszimmer und der Wohnbereich, die vom Eingangsbereich abgehen, können mit dem gleichen Fußboden ausgestattet werden, um eine klare Linie zu schaffen und den Wohlfühlfaktor zu erhöhen.