Kleine Wohnung für kreative Köpfe

Essen, Arbeiten und Wohnen nur wenige Zentimeter voneinander entfernt?! Kann gut gehen – sofern man selbst, als auch die Wohnung, top organisiert sind. So ein offener Wohn- und Arbeitsraum kann auch seine Vorteile haben: Man hat es zum Einen nicht so weit, um sich mit Nervennahrung zu stärken und kann zum Anderen bei lästigen Aufgaben den Fernseher laufen lassen – wer weiß, vielleicht regt der ja sogar die Inspiration an!