Große Räume einrichten

Die Deckenhöhe in großen Räumen lässt sich allerdings auch prima zu dekorativen Zwecken nutzen. Ein Himmelbett oder schöne Vorhänge kommen hier nämlich besonders gut zur Geltung. So wird aus einem Schlafzimmer im Handumdrehen ein Raum mit royalem Touch. Wer in seinem Zimmer über große Fenster verfügt, kann auch ruhig zu etwas auffälligeren und kräftigeren Vorhängen greifen. Denn in der großzügigen Umgebung haben sie den optimalen Raum, um zu wirken.