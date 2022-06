Happy Birthday, Walter Gropius! Die Bauhaus-Legende wird 131 Jahre alt

Geboren am 18. Mai 1883 in Berlin, begann Gropius 1903 ein Architekturstudium in München, das er ab 1906 in Berlin fortführte, jedoch 1908 ohne Diplom abbrach. Im gleichen Jahr begann er die Arbeit in einem Architekturbüro und zwei Jahre später machte er sich selbstständig als Industriedesigner und Architekt, entwarf Inneneinrichtungen, Tapeten und auch das seit 2011 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Fagus-Werk in Alfeld an der Leine. Die Glas- und Stahlarchitektur dieses Fabrikbaus gilt bis heute als Pionierarbeit der sogenannten Modernen Architektur . 1919 begründete Gropius schließlich das Bauhaus in Weimar, dessen Direktor er bis 1926 war und danach dieses Amt im Bauhaus Dessau bis 1928 weiterführte. Ab dieser Zeit beschäftigte er sich auch mit dem Massenwohnbau, um damit die Probleme des Wohnungsmangels und den damit einhergehenden sozialen Schwierigkeiten zu lösen. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten emigrierte Gropius nach England und 1937 weiter in die USA, wo er an der Harvard Universität eine Professur für Architektur innehatte. In seinen letzten Lebensjahren war Gropius wieder häufiger in Berlin tätig.

Photo by: Louis Held (1851-1927) [Public domain], via Wikimedia Commons