homify 360°: Luxushaus aus Beton am Züricher See

Das Grundstück lagert in einem dicht besiedelten Areal, in dem sich vornehmlich Einfamilienhäuser befinden. Die Hanglage eröffnet auf der einen Seite den wunderbaren Blick auf die Berge und den See und zum anderen grenzt das Grundstück an eine dicht besiedelte Quartierbebauung.

Die Herausforderung bestand darin, das abfallende Grundstück bestens auszunutzen und dabei keine wertvolle Fläche zu verlieren. Daher entschied sich das Architekturbüro gus wüstemann architects, den Grund zu splitten, sodass zwei Einheiten entstehen und sich zwischen den Gebäudemodulen ein privater Außenbereich hervortut.