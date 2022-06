Oscarreif: Wohnen in Gold

In Los Angeles standen gestern Nacht alle Zeichen auf Gold. Zum 87. Mal wurden dort die Oscars verliehen und zahlreiche hochkarätige Hollywoodschauspieler machten sich Hoffnungen, einen der begehrten Trophäen mit nach Hause zu nehmen. Doch nicht nur der berühmte Goldjunge glitzerte verheißungsvoll, auch abseits der Awards funkelte es golden an allen Ecken und Enden. Auf dem roten Teppich strahlte Jennifer Lopez in einer glamourösen Goldrobe von Elie Saab und auf dem Speiseplan der Kultverleihung standen unter anderem mit Blattgold überzogene Schokoladen-Oscars und eine goldene Suppe. Und da Gold nicht nur in der glamourösen Oscarnacht absolut angesagt ist, sondern auch beim Einrichten der eigenen vier Wände, haben wir euch ein bisschen Inspiration und tolle Wohnideen mitgebracht, mit denen ihr euer Zuhause oscarreif stylen könnt.