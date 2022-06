Außergewöhnliche Kirchen

Die Umgestaltung von leerstehenden Kirchen ist auch bei unseren holländischen Nachbarn absolut angesagt. Unsere Experten von Bron Architectuur haben in den Niederlanden ein ehemaliges Gottes- in ein einzigartiges Wohnhaus verwandelt. Von außen sieht man dieser Kirche im nordholländischen Bussum die spektakuläre Verwandlung überhaupt nicht an. Deshalb haben wir euch ein Bild vom Inneren mitgebracht, genauer gesagt von einem der 22 modernen Apartments, die sich heute in dem über 200 Jahre alten Gebäude befinden. Ein wirklich einzigartiges und außergewöhnliches Zuhause!