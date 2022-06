Visions Haus im Berner Oberland

Das Visions Haus liegt in ruhiger Lage, eingebettet in üppige, alpine Natur mit traumhafter Sicht auf den Brienzersee und die Bergketten der Jungfrau Region, am Dorfrand von Ringgenberg unweit des Touristikzentrums Interlaken, von wo aus man die alpine Bergwelt mit türkisblauen Bergseen und Gletscherlandschaften erkunden und sich im Winter auf über 200 km Skipisten vor einem Traumpanorama vergnügen kann.