homify 360°: Sonniges Einfamilienhaus in Wien

Was nützt das schönste Einfamilienhaus, wenn es nicht genügend Sonnenlicht erhält? Das dachten sich wohl auch die privaten Bauherren des Hauses, welches wir euch in diesem Ideenbuch vorstellen möchten. Denn die fünfköpfige Familie ließ ihr neu gebautes Einfamilienhaus nicht parallel zur Grundstücksgrenze, sondern nach dem Stand der Sonne ausrichten. So wurde sichergestellt, dass das Anwesen in Wien zu jeder Tageszeit mit viel natürlichem Licht gesegnet ist. Dafür wurde auch der Tagesablauf der Familie mit berücksichtigt. Morgens findet sich vor allem im Schlafzimmer sowie in der Küche reichlich Morgensonne, während der Wohnbereich so ausgelegt wurde, dass er den ganzen Tag über erhellt wird. Die Abendsonne schließlich fällt nur auf ausgewählte Bereiche.

Sogar die Kellerräume wurden so konzipiert, dass sie das Tageslicht nutzen können. Dafür wurde an der Ostseite des Gebäudes ein Lichthof geschaffen und die Lage der Räume gekonnt gewählt. Für den Entwurf sowie die Ausführung zeichnen unsere Experten von Illichmann-Architecture verantwortlich.

Auch im Außenbereich wurde auf einen starken Bezug zur Natur Wert gelegt. Der Garten sowie die Fassade des Einfamilienhauses wurden daher auf eine ganz spezielle Art und Weise gestaltet, doch seht selbst!