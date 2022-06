Wie man eine Wohnung im DIY Stil dekoriert

Am Anfang eines DIY Projekts steht die Idee. Doch wie wird der zündende Gedanke entfacht? Unsere Ideenbücher sind zum Beispiel mögliche Inspirationsquellen, in denen Arbeiten und Wohnideen unserer Experten vorgestellt sowie analysiert werden und woraus ihr Projekte ableiten könnt, die ihr für euer Zuhause eigenhändig nachstellt. Ihr könnt aber auch so vorgehen, dass ihr in aller Ruhe durch eure Wohnräume schlendert, euch bewusst umschaut und hinterfragt: Was fehlt an den Wänden, von welchen Möbelstücken könnte es im Zimmer mehr geben? Ihr könnt euch aber auch die Frage stellen: Was ist vorhanden und könnte händisch umgestaltet werden?

Im Bild ist unser Experte gerade dabei einer ausgedienten Weinkiste in Handarbeit neues Leben einzuhauchen. Als Regal wird es schließlich in der Wohnung neuen Nutzen finden und natürlich auch zum Blickfang werden. Eigeninitiative ist im DIY eine Voraussetzung, die bei der Ideenfindung nicht aufhört. Denn als nächstes werden eure Fantasie und gestalterische Vorstellungskraft nötig sein, damit ihr euch das Endergebnis, als anregende Motivationsspritze, vor Augen halten könnt. Was ihr an Materialien braucht, um dieses Ergebnis zu erzielen, werdet ihr ebenfalls aus diesem Bild herleiten können, wonach es nur noch eures handwerklichen Geschicks bedarf, um einzigartige Wohnideen selbst umzusetzen.