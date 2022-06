Der ultmative Ratgeber für coole Wände

Unglaublich viele Möglichkeiten zur Wandgestaltung existieren, sodass wir nicht müde werden euch mit immer neuen Wandideen zu beliefern. Nichts ist schlimmer als eine kahle, weiße Wand, die ausdruckslos das Ambiente eines Wohnraums zunichte macht. Doch wo anfangen bei der massigen Anzahl an Möglichkeiten für attraktiven Wandschmuck? Wandfarben schießen als Gestaltungsmöglichkeiten für Raumwände so ziemlich als Erstes in den Kopf, doch wirklich neu ist diese Idee nicht. Bilder an die Zimmerwände aufzuhängen überzeugt heutzutage auch niemanden mehr, Wandsticker wirken oft nicht erwachsen und das raumhohe Bücherregal an der Wand ist in Wirklichkeit auch nur ein Lückenfüller mangels besserer Wandidee. Dem muss nicht so sein, denn mit diesem Ideenbuch zeigen wir euch, wie ihr mit all diesen Stilmitteln Wände verschönern und cool inszenieren könnt.