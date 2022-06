Vorher-Nachher: Baracke wird stilvolle Wohnung

Beim Betrachten dieses Nachher-Bildes sollte man bedenken, dass sich durch den Umbau nicht nur die Einrichtung der Räume verändert hat, sondern auch die Raumaufteilung. So nimmt die neue Küche – die ganz in einem strahlenden Weiß gehalten wurde – nun viel mehr Raum ein als zuvor. Jetzt beleuchten zwei Fenster die Arbeitsflächen und in die Decke eingelassene Strahler sorgen für eine zusätzliche Lichtquelle. Insgesamt wirkt der neu gestaltete Kochbereich extrem elegant und minimalistisch.