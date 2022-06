Die günstige Variante zum Haus: Containerhaus

Hättet ihr so etwas beim Gedanken an ein Containerhaus erwartet? Die Containermanufaktur in Berlin steht für kreative Arbeiten mit Seecontainern.

Kundenwünsche werden durch neue Denkweisen und Erfindergeist gekonnt umgesetzt. Ein funktioneller sowie moderner Wohncontainer mit Küche und Bad ist kein Traum mehr. Und in diesem Fall sticht das gelbe Hausboot mit Container auch wieder in See. Eine ziemlich coole Idee, finden wir!

Möchtet ihr einen Schiffscontainer kaufen? Nun fragt ihr euch: Was kostet ein Container wie dieser? Ein Containerhaus kann günstiger sein als andere Bauweisen von Tiny Houses, dies muss aber nicht zwingend der Fall sein. Um ein konkretes Angebot zu erhalten, das die Ausstattung und Verarbeitung abdeckt, sprecht ihr am besten mit einem Architekten, der sich auf diese Bauweise spezialisiert hat. Bei Interesse findet ihr hier auch noch Anregungen zu kleinen Häusern für jedes Budget.