Ideen für ein modernes Schlafzimmer

Wie sieht eigentlich ein modernes Schlafzimmer aus? Eine allgemeingültige Antwort gibt es nicht, denn modern ist zum einen alles, was gerade im Trend ist, aber zum anderen auch alles, das zeitlos klassisch erscheint. Doch auch so einfach ist die Definition nicht, denn vielmehr herrscht in einem modernen Schlafzimmer ein gekonnter Mix aus angesagten Trends wie dem Shabby Chic oder dem Industriestil und dem eigenen Geschmack. Wie in jedem Raum, so sollte auch in einem modernen Schlafzimmer Wert auf komfortable und zugleich funktionale Möbel gelegt werden.

Ihr träumt von einem modernen Schlafzimmer? Die passenden Möbel, Einrichtungsstipps und Gestaltungsideen findet ihr hier.