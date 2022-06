Massivholz und Beton: Traumkombi für's Haus

Ein hybrides Passivhaus aus Massivholz und Beton wurde auf schönste Art und Weise in die Natur eingebettet. So entstand in Luxemburg ein modernes Einfamilienhaus, welches so elegant wie ökologisch ist. Die beiden Materialien Holz und Beton wurden deshalb gewählt, da sie eine Menge positiver Eigenschaften mit sich bringen: Zum einen eignen sie sich hervorragend zur Schall- sowie Wärmedämmung und zum anderen sind sie zeitlose Klassiker. Beton ist zusätzlich gerade voll im Trend und beide Werkstoffe sind sehr beständig. Das Massivholz wurde für die Innen- und Außenflächen des Obergeschosses verwendet, der Beton für Erdgeschoss und Garage.

Wir zeigen euch das schöne, energieeffiziente Haus von allen Seiten sowie von innen. Viel Spaß!