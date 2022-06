Welche Vase für welche Blumen?

Sie ist das optische Kontrastprogramm zur runden, bauchigen Kugelvase: Hohe, schmale Flaschenvasen rücken einzelne Blumen in den Fokus. In diesen Vasen macht so gut wie jede Art eine super Figur, allerdings sollte man darauf achten, die enge Form nicht zu überladen. Weniger ist in diesem Fall also ganz klar mehr. Mit langstieligen Blumen wie Rosen, Tulpen oder Nelken liegt man immer richtig, gerne in Kombination mit filigranen Gräsern oder Zweigen.