homify 360°: Doppelvilla aus Beton am Jurasüdfuss

Für unsere Betonfreunde haben wir heute mal wieder ein schönes Projekt. Bestens eingebettet in die Natur entstand am Jurasüdfuss eine Doppelvilla.

Der Entwurfsgedanke war, das naheliegende Juragestein in das Projekt zu adaptieren und in der Fassade nachzuahmen. Dies bedeutete, dass das Prinzip der Schichtung im wesentlich kleineren Maßstab in der kubischen Villa aufgenommen werden sollte. Ermöglicht werden konnte das Thema nur mit einer Fassade aus Sichtbetonfertigteilen, da sich auf der glatten Oberfläche Schattenspiele am klarsten zeigen, die das Konzept bestens wiedergeben.