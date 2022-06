homify 360°: Haus am Meer in Schottland

Der Zugang zum Grundstück befindet sich auf der Rückseite, wo auch ein kleiner Garten angelegt ist. Mit endlosen Grünflächen und dem Meer so weit das Auge reicht ringsherum, gibt es keine Notwendigkeit für einen extravagantes Garten hinter dem Haus. Über eine Treppe gelangt man über eine erhöhte Plattform, von wo aus man in den Wohnbereich gelangt. Die Kombination von verschiedenen Materialien, Farben und Oberflächenstrukturen macht dieses Haus auch bei näherem Hinsehen so besonders.