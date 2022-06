Allroundgenies: Multifunktionale Würfel

Lawinenholz ist ein verrücktes Material. Quer aufgeschnitten gleicht die Schnittfläche einer alten, handgemalten Landkarte. Längs aufgeschnitten zeigen sich die Adern und Spalten, entlang derer sich durch Wasser Mineralien ablagern oder Organismen eindringen konnten. Bei klassischen Möbeln aus diesem besonderen Holz ist immer eine der Schnittflächen unterrepräsentiert. Nicht so beim Lawinenholzwürfel von Holzgeschichten. Hier ist die ganze Pracht sichtbar und fühlbar – zum Anfassen, Draufsetzen und Abstellen.

Übrigens: Wenn ihr am 28.2. oder 1.3. in München seid, schaut doch mal auf der Munich Creative Business Week vorbei. Dort zeigen unsere Experten von Holzgeschichten ihre Möbel und Produkte in einer Ausstellung.