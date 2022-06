Die Küche mediterran einrichten

Während man in Deutschland häufig weiße Fliesen an der Küchenwand findet, setzt man in mediterranen Ländern wie Griechenland oder Italien auf kleinere und farbenfrohere Varianten. Und die könnt ihr euch auch in eure eigenen vier Wände holen. Die hier zu sehenden Fliesen von Mexambiente werden handbemalt und sind in einem Format von 11 x 11 Zentimetern erhältlich. Wem die Rot-Grün-Farbkombination zu dominant ist, dem stehen auch gemusterte Fliesen zur Auswahl. Diese lockern die Küchenwandgestaltung etwas auf.

Auch Küchenfronten aus Holz findet man in einer mediterranen Küche häufig. Deshalb wird dieser Einrichtungsstil auch gerne mit dem Landhausstil verglichen. Weitere Anregungen zu Küchen aus Holz findet ihr hier: Moderne Landhausküchen.