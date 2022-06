Das Ende der Replikamöbel?

Es ist schon sehr verführerisch, sich einen Stuhl zu kaufen, der normalerweise fast 350 Euro kostet und nun für gerade mal 60 Euro zu erstehen ist. Zu finden sind solche Replika im Internet, deshalb muss man zehn Euro Versandkosten noch obendrauf rechnen, da man die Einschiffungsgebühr von England nach Deutschland nicht vergessen darf.

Replika von Designermöbeln boomen. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Man erhält das gleiche Design, jedoch für einen erschwinglichen Preis. So kann sich jeder mit Eames, van der Rohe und Jacobsen schmücken, obwohl sie die Namen im Leben womöglich noch nie gehört haben.

Originale Designermöbel sind etwas Schönes und wenn man sie einmal hat, dann hat man sie ein Leben lang und wird sie vermutlich auch stolz an die Enkel weitervererben. Designermöbel stehen für ein High-End-Produkt, zeitloses Design und ein höchstes Maß an Qualität.

Das Urherberrecht von Designmöbeln muss besser geschützt werden, entschied nun die Regierung Britanniens. Interessanterweise genau das Land, in dem Onlineunternehmen, die Replika herstellen und verkaufen wie Pilze aus dem Boden schießen. Daher ist es in Zukunft illegal, massenproduzierte Designermöbel herzustellen oder zu verkaufen.

Das Gesetz wird am 6. April 2020 in Kraft treten und verleiht industriell hergestellten Gegenständen wie Möbeln, Beleuchtung und Schmuck den gleichen Urheberrechtsschutz wie Kunstwerken, Büchern und Musik. Die Möbelentwürfe verlieren normalerweise nach 25 Jahren ihren Urheberrechtsschutz und konnten so in Masse produziert werden. Andere Kunstwerke, wie Literatur und Musik haben dagegen einen Urheberschutz von 70 Jahren, der nach dem Tod des Schöpfers beginnt. Ebendies wird nun auch für Möbel und Designgegenstände geschaffen.