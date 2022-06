Dekorative Gestaltungsideen für's Schlafzimmer

Neben einer kuscheligen Bettdecke und einem – je nach Belieben – weichen oder formstabilen Kissen, sollte es in eurem Schlafzimmer nicht an weiteren Stofflichkeiten fehlen. Für tagsüber eignet sich besonders gut eine Tagesdecke. Leicht in der Übergröße gewählt und dadurch auf dem Boden aufkommend, sorgt diese für einen besonderen Look. Passend dazu gesellen sich unterschiedlich große Kissen, die sehr dekorativ sind und eine gemütliche Atmosphäre unterstreichen.