Graue Villa im Grünen

In der modernen Architektur spielt nicht nur das Haus selbst eine große Rolle, sondern auch die Umgebung des Grundstücks. Die umliegende Natur, den Garten oder auch die Stadt mit in das Wohnkonzept einzubeziehen, ist ein wichtiger Aspekt zeitgemäßen Wohnens und natürlich umso eindrucksvoller, wenn man in einer solch malerischen Landschaft bauen kann wie die Besitzer der Villa, die wir euch heute mitgebracht haben. Unsere niederländischen Experten von MAS architectuur sind verantwortlich für dieses grandiose Haus, das sich inmitten einer idyllischen Polderlandschaft auf einem Deich westlich von Amsterdam erhebt und mit einem sensationellen Panoramablick verzaubert. Wir zeigen euch, was die moderne Villa noch so alles auf dem Kasten hat…