Ein Wohnhaus der besonderen Art

Die Rückseite des Hauses zeigt die perfekte Anpassung des Baukörpers an die Topographie. Er wirkt, als wäre er nicht auf das Grundstück gebaut worden, sondern breche vielmehr aus dem Erdinneren hervor. Der Teil des Hauses, in dem sich die 65 qm große Gästewohnung befindet, liegt unter einem begrünten Dach, das durch die Rasenfläche den Eindruck erweckt, nahtlos in den Garten überzugehen.