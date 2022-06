Coole Ideen für ein Aquarium

Aquarien können nicht nur in Wände eingebaut werden, sondern auch in Möbelstücke. Eine praktische Gelegenheit ist der Einbau von Aquarien in Schrankwände. Sie lockern das Bild der Schränke auf, während diese ausreichend Stauraum bieten. Diese Lösung findet vermehrt in Küchen Verwendung, eignet sich aber auch für Flure oder Wohn- und Lesezimmer mit Schrankwänden. Die in den Möbelstücken eingebauten Aquarien sorgen für einen Eyecatcher und können das Design eines Zimmers maßgeblich aufwerten. Sie verleihen dem Raum ein ganz eigenes Ambiente, zudem besitzen sie eine beruhigende Wirkung und bieten dem Auge eine willkommene Abwechslung. Beliebt sind auch Aquarienbecken in Couchtischen. Hierfür werden die Glasbecken in eine Holzkonstruktion eingelassen, in der auch die zugehörige Elektrik verschwinden kann. Diese Varianten sind leichter zu transportieren und eignen sich mitunter auch für Mietwohnungen. Vor dem Einsatz von Aquarien gilt es im Allgemeinen zu klären, ob der Boden das Gewicht des gefüllten Beckens tragen kann.