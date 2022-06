Gemütliche Wohnung mit modernem Style

Wir beginnen unseren Rundgang im Wohnzimmer, wo der warme Dielenboden eine natürliche, gemütliche Note mitbringt. Als Kontrast zur Wärme des Holzes wurde die Rückwand in kühlem, modernem Grau gestrichen. Die Möbel und Accessoires stellen eine gelungene Mischung aus zeitgemäßem Design und angesagtem Mid-century-Style dar. Lampe und Kissen sind fröhliche Farbkleckse in der ansonsten in reduzierten Naturtönen gehaltenen Einrichtung.