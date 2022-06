Schwarzes Einfamilienhaus mit cleverer Einrichtung

Die Konturen des Hauses sollten einfach und klar sein. Hinter der Verkleidung verläuft die Dachrinne, die sich dem Konzept unterordnet. Alle Fenster wurden bündig zur Fassade eingebaut. Die Fensterrahmen weisen eine schwarze Koloration auf und fügen sich stimmig in die Gestalt des Hauses ein. So wird der Archetypus bestens erfüllt und erinnert an eine Zeichnung von Kindern.