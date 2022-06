Einfamilienhaus mit Charakter

Es müssen nicht immer durchgestylte Flachdachvillen im Bauhausstil sein – auch ganz klassische Einfamilienhäuser haben ihren Charme und können sich durchaus sehr modern präsentieren, ohne dass dabei ihr gemütliches Flair verloren geht. Zum Beweis haben wir euch dieses Projekt unserer britischen Experten von The Bazeley Partnership mitgebracht, die für eine Familie in Devon ein schickes, zeitgemäßes und einzigartiges Häuschen geplant und umgesetzt haben, das sich zwar harmonisch in die Nachbarbebauung integriert, dabei aber dennoch einen individuellen und unvergleichlichen Charakter ausstrahlt.