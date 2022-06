Feng Shui: Wohnzimmer Tipps

Laut Feng Shui sollte die Mitte des Wohnzimmers optisch betont werden und möglichst frei von massiven Möbeln sein, damit das Qi ungehindert fließen kann. Ideal eignet sich dafür ein kuscheliger, möglichst runder Teppich, der farblich zur restlichen Einrichtung passt oder beispielsweise auch ein Bodenornament. Oder ihr betont die Mitte von der Decke her – am besten mit einer Stuckrosette oder mit einer großen, runden Deckenleuchte. So oder so gilt es, das Zentrum des Raumes zu betonen, damit dieser Ruhe und Kraft auf seine Bewohner ausstrahlen kann.