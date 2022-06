So kommen kleine Badezimmer groß raus

Licht ist das A und O in kleinen Räumen und gerade Badezimmer im Miniformat profitieren unwahrscheinlich von Fenstern, die Tageslicht hereinlassen und den Raum so größer, heller und freundlicher wirken lassen. Aber auch mit künstlicher Beleuchtung kann man kleine Bäder geschickt in Szene setzen. Dafür am besten mehrere Lichtquellen installieren anstatt nur einen einzigen unbarmherzigen Neonstrahler.