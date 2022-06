6 Tipps, wie ihr euren Pool kindersicher macht

Beim Spielen, Toben und Rennen im Garten kann es erschreckend schnell passieren, dass die Kids in den Swimmingpool fallen. Die Installation eines Pool-Alarms hilft Eltern dabei, in einer solchen Situation schnellstmöglich zu reagieren. Das Gerät wird am Beckenrand montiert und reagiert unmittelbar auf Wasserbewegung. Dann gibt es einen schrillen Alarmton von sich und warnt Poolbesitzer so vor allem dann, wenn das Schwimmbecken eigentlich gerade gar nicht in Gebrauch sein sollte.