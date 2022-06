Kleines Bad neu gestalten

Kleine Zimmer sollten immer in hellen Tönen eingerichtet werden. Vor allem in Badezimmern ohne Fenster muss künstliche Helligkeit in den Raum gebracht werden. Hierfür gibt es vielseitige Möglichkeiten. Beginnen sollte man mit einer Wandgestaltung in weißen oder cremefarbenen Tönen. Auch Badmöbel wie ein kleines Regal oder der Wäschekorb sollten demselben Farbschema entsprechen.

Um das Ganze nicht zu steril wirken zu lassen, kann mit bunten Accessoires oder Dekorationen für Abwechslung gesorgt werden. In diesem Einrichtungsbeispiel sorgen Handtücher und Pflanzen in den gleichen Farbtönen für schöne Akzente und lockern die Raumstruktur etwas auf. Mit diesem Trick könnt ihr im Handumdrehen frischen Wind in euer Bad bringen. Also warum nicht alle paar Monate einfach das Farbschema ändern und so immer wieder einen neuen Look kreieren?