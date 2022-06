Die moderne Variante einer Villa

Betritt man das Wohnzimmer, ist man tatsächlich etwas überrascht. Ein Wohnzimmer, das rundum in Weiß gestaltet wurde, ist an sich schon etwas ungewöhnlich. Wenn man nun aber noch den grauen Look der Fassade im Hinterkopf hat, würde man wahrscheinlich eher einen Industrial-Stil als reines Weiß erwarten. Um das Interieur so klar wie möglich zu gestalten, orientierte man sich am minimalistischen Stil und setzte nur weniges Mobiliar ein.