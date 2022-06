Ausgefallene Eierbecher

Die Beton-Eierbecher Qegg von Quintacence bringen das Goldene vom Ei direkt auf euren Frühstückstisch. Sie sind nämlich innen mit goldener Farbe lackiert, die wunderschön mit dem kühlen Grau der Außenhülle kontrastiert. Jeder Becher wird übrigens handgefertigt und ist somit ein absolutes Unikat.

Ihr steht total auf den Look von Beton in der Wohnung? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick in unser Ideenbuch Wohnaccessoires aus Beton werfen.